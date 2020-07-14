Üretim ve ciroda V çıkışı sinyali

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Mayısta aylık bazda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19.3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.9 artış kaydetti.

Öte yandan TÜİK’in dün açıkladığı mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 12.5 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek şöyle dedi:

“Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17.4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12.5 yükseldi. Her iki endekste de ‘V’ çıkışı ilk sinyalini gördük.”

En hızlı 3. ülke

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti” vurgulamasını yaptı. Varank’ın Twitter hesabından paylaştığı grafiğe göre, Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17.4’lük artış performansıyla İtalya ve Fransa’nın ardından üçüncü olurken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore’nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.