Üretime teknoloji dopingi geliyor

Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50.000 çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek. Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik ‘Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi’ de kuracak.