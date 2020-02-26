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    HaberlerEkonomi Haberleri Üretime teknoloji dopingi geliyor
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    26.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Üretime teknoloji dopingi geliyor

    Lenovo’nunu girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft bir araya elerek ‘Teknoloji ile Üretelim’ platformunu kurdu. Türkiye’de teknolojiyle üretimi hedefleyen platform, çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak.

    Üretime teknoloji dopingi geliyor

    Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50.000 çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek. Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik ‘Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi’ de kuracak.

    İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.
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