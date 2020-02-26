26.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Üretime teknoloji dopingi geliyor
Lenovo’nunu girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft bir araya elerek ‘Teknoloji ile Üretelim’ platformunu kurdu. Türkiye’de teknolojiyle üretimi hedefleyen platform, çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak.
Platform, TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50.000 çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek. Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik ‘Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi’ de kuracak.