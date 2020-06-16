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    HaberlerEkonomi Haberleri Uygunsuz ithal ürüne ‘dur’ dendi
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    16.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Uygunsuz ithal ürüne ‘dur’ dendi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı.

    Uygunsuz ithal ürüne ‘dur’ dendi

    Ürün güvenliği kapsamında denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Pekcan, yılın ilk çeyreğinde 35 bin 370 parti ürünün denetlendiğini belirterek, “Bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43.6 milyon lira ceza uygulandı” ifadelerini kullandı.

    Piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşam ve sağlığına, çevre ve tüketiciye tehdit içermemesine, güvenlik gerekliliklerini taşımasına yönelik yapılan denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Pekcan, ürün güvenliği denetimlerinin hem ithalat aşamasında hem de piyasaya arz sonrası iç piyasada yerli ve ithal ürün ayırt etmeksizin yürütüldüğünü bildirdi.

    Sıkı denetim yapıldı

    Pekcan, gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tuttuklarını anımsatarak, “Söz konusu dönemde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi” değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Pekcan, denetlenen yerli ve ithal ürünlerde güvensizlik tespit edilen ürün gruplarının başında oyuncakların, tıbbi cihazlarının, gıda maddelerinin ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, elektrikli ekipmanların, kozmetiklerin, yapı malzemelerinin, tüketici ürünleri ve telsiz/telekomünikasyon terminal ekipmanlarının yer aldığını kaydetti.

     

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