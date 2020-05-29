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    HaberlerEkonomi Haberleri Uysal: TCMB bütün politika araçlarını etkin biçimde kullanıyor
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    29.05.2020 - 12:27 | | DHA

    Uysal: TCMB bütün politika araçlarını etkin biçimde kullanıyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, TCMB'nin elindeki bütün politika araçlarını, "veri odaklı bir yaklaşımla, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya" devam ettiğini vurguladı.

    Uysal, TCMB'nin bugün açıklanan Finansal İstikrar Raporu'nun önsözünde, Türkiye’nin makroekonomik göstergelerinde 2019 yılı ikinci yarısından itibaren belirgin bir iyileşme kaydedildiğine işaret ederek, "Bu eğilim 2020 yılının ilk aylarında da sürmüştür. Bu dönemde, enflasyon ve enflasyon bekleyişleri hızla gerilerken, faiz oranları düşmüş, yerleşiklerin artan Türk lirası varlık talebi ile dolarizasyon süreci duraklamış, etkin çalışan kredi mekanizması ile krediler ağırlıklı olarak Türk lirası cinsi olmak üzere artmaya başlamış, iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç kazanmıştır" dedi ve şunları ekledi:

    "Mart ayı ile birlikte dünya geneline yayılan koronavirüs salgınına bağlı olarak küresel büyüme görünümü belirgin ölçüde zayıflamıştır. Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine ve uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, salgının olumsuz etkilerini azaltmaya ve kredi koşullarını desteklemeye yönelik genişleyici para ve maliye politikaları uygulamaya başlamışlardır.

    Türkiye’de iktisadi faaliyet, salgının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlarken; enflasyon beklentileri, toplam talep koşulları ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. 

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu dönemde, diğer kamu otoriteleri ile koordineli olarak attığı geniş kapsamlı politika adımlarıyla finansal sektörün likiditesini ve kredi koşullarını desteklemiş, salgının ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlandırmayı amaçlamıştır. 

    Söz konusu tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

    Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, atılan zamanlı politika adımlarıyla birlikte sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir. 

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elindeki bütün politika araçlarını, veri odaklı bir yaklaşımla, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmektedir."

    Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü
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