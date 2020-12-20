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20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Uzaktan teknik servis hizmeti verilebilecek

Olağanüstü durumlarda teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri, bilişim teknolojileri kullanılarak, uzaktan yapılabilecek.

Uzaktan teknik servis hizmeti verilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Teknik Servislere Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan değerlendirme ve denetim mümkün olacak.

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