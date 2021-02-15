Uzaya gönderilecek Türk, 4-5 ay içinde belli olacak

Varank, TRT’ye yaptığı açıklamada, 2023’te Ay’la ilk temasın gerçekleştirilmesini, 2028’de Ay’a yumuşak iniş yaparak bir uzay aracını Ay yüzeyine indirmeyi, burada bilimsel çalışma yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Varank, Türkiye’de 2.5 tonluk bir aracı dünya yörüngesine çıkaracak bir fırlatma teknolojisi bulunmadığını belirterek, “2023’te öncelikle uluslararası işbirliğiyle uzay aracını dünya yörüngesine çıkaracağız, uzay aracımız hızını aldıktan sonra kendi milli hibrit motorumuzla Ay’a ulaşmayı başaracak” ifadesini kullandı. Uzaya gidecek Türk vatandaşının gençlere de rol model olacağına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

“Bizim göndereceğimiz vatandaşımız böyle bir misyona da sahip olacak. Öncelikle bilimsel çalışmaya karar vermemiz lazım. Çalışmanın niteliğine göre bilim insanının hangi alandan seçileceğine karar verilecek. Bunu 2023’e yetiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde uzaya göndereceğimiz vatandaşımızı seçmemiz gerekiyor. Bilimsel çalışmaya karar verdikten sonra hedefimiz 2 ya da 3 insanımıza bu eğitimleri aldırmak. Oldukça zorlu eğitimleri almasını sağlayacağız. Rusya, ABD bu eğitimleri veriyor, oldukça yoğun eğitimlerden bahsediyoruz. Fizyolojik, psikolojik özellikleri karşılamaları gerekiyor, uzay aracıyla ilgili temel eğitimleri almaları gerekiyor. Bunları da dikkate alarak adaylarımızı seçeceğiz, eğitimlere yollayacağız. 2 senelik eğitimden sonra da bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel misyonu yerine getirebilecek uygun kişiyi seçeceğiz.”

‘Yerli aşı etkin olacak’

Varank, yerli otomobilin 2022’nin sonunda seri üretimden çıkmasının hedeflendiğini belirterek, “C segmenti SUV bir araçla piyasaya giriyor, muadilleriyle rekabet edebilecek bir fiyattan satışa çıkılması için TOGG’un planlamaları devam ediyor” dedi. Varank, yerli Kovid-19 aşısı için de “Biz belki çok hızlı bir şekilde bu aşıları geliştiremedik ama dünyadaki en etkin aşılardan birini belki de biz geliştireceğiz” şeklinde konuştu.