Uzayda İmece dönemi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece’nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından son üretim aşamasına geçilecek uydunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.

İmece uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa sürede başarıyla tamamlandı. Projeyle Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda TÜBİTAK Uzay’ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerinin son durumu masaya yatırıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ndeki (TUSAŞ) toplantıya Milli Savunma Bakanı Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Başkanı Haluk Güngör, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen katıldı.

Varank tarih verdi

İmece’nin son montajının ardından açıklamalarda bulunan Varank, şöyle konuştu:

“TÜBİTAK Uzay’ın diğer paydaşlarımızla beraber geliştirdiği İmece uydusunun ısıl yapısal testlerine başlayacağız. Buradaki testler eylüle kadar başarıyla neticelendirilirse 2021 yılında uzaya fırlatılacak şekilde İmece gözlem uydumuzun son üretimin aşamasına geçmiş olacağız.”

Varank, Türksat 6A’nın da 2022’de fırlatacağını kaydetti.

Akar: TSK’ya büyük katkı sağlayacak

Yerli ve milli savunma sanayiinde yazılım ve donanım konusunda önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Bakan Akar şunları söyledi:

“Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları büyük ölçüde yerli ve milli olarak karşılanmaktadır. Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70’lere varması, büyük gurur ve övünç kaynağıdır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum.”

Bakan Karaismailoğlu da, “Yerli ve milli uydularımız gelişen, büyüyen Türkiye’nin altyapısında önemli yer alacak. Bunlar ülkemize gurur veren vizyon projeler” dedi.