Uzmanpara Yazarı Stratejist Cüneyt Paksoy'dan piyasaya dair önemli açıklamalar!

MAHMUT EKİNCİ

Piyasalar gevşeyen pandemi tedbirleriyle birlikte ekonomik hayatın normale dönmesini fiyatlıyor. Yılın ikinci yarısında dolarda geri çekilme bekleniyor. Dolar endeksi ve döviz kurlarında son durum nedir? Gidişat ne yönde?

Bu soruya cevap arayacağımız yer dolar endeksi. Global ölçekte ciddi bir dolarizasyon yaşadık. Burada en önemli kriter pandemi sürecinde yaşananlar oldu. Dolar endeksi 100 civarına yükseldi ara ara ataklarla yüz üzerinde kalmayı denedi ama devreye ABD Merkez Bankası (FED) girdi. FED'in adımları, sınırsız adımları faizi sıfıra çekmesi... Bu anlamda destek oldu. Fed'in politikaları bu konuda etkin oluyor. Şimdi artık pandemiyi arkada bırakma sürecini konuşuyoruz. İkindi dalga gelir senaryoları da var. Bu süreci bize net olarak gösterecek virüs sürecindeki gelişmeler.

Ekonomiye ne kadar hızlı dönebiliyorsa ülkeler o derece bu sorunu hızlı atlatacak. Şu an en iyi senaryo fiyatlanıyor. En kötü görüldü. Onun içinde dolar endeksinde bir gerileme gördük. Bütün para birimlerinde bir rahatlık gördük.

ABD'de yaşanan olaylar dolar üzerinde baskı kuruyor. Bizim bir diğer bekletimiz ise swap anlaşmaları. Çoklu görüşmelerin olduğu belirtiliyor. An itibarıyla onunda bir beklentisi var.

Dolarda 6.60-7 seviyesi bandı içindeyiz. Kısa vadede 6.90-7 bandı dolar için bir sınır oldu. 6.90- 7 TL eşiğine gelmedikçe bu dengelenmenin güç kazandığını görebiliriz. 50 günlük ortalamada 6.75 civarında dengeleniyor. Global ölçekte başka bir risk olmazsa 6.50- 7 seviyesi içinde yılı kapatmamız mümkün. Gelişmeleri izleyip göreceğiz.

Borsada mart ayı sonundan itibaren yükseliş söz konusu. Bugün de endeks güne yüzde 0,25 artışla yükselişle başladı. Borsayı neler bekliyor?

Borsa bu kadar basılan paranın en değerli olduğu yer. Mayıs ayında genelde sat da git deriz ama bu sefer tam tersi oldu. Beklentilerin hız kazanması ABD borsalarında ciddi bir artış getirdi. Basılan paranın gelişen ülkelerde çok da yayılamadığını gördük. O basılan paranın ABD ve Avrupa'dan gelişen piyasalara aktığını da göreceğiz. Bizim Borsa İstanbul'da buna pararel 80-90 'dan 100 bin bandına 100 bini de aşıp 110 binlere kadar ilerleme gösterdi.

Yerli yatırımcıların son dönemde borsaya olan ilgili Borsa İstanbul'u 110 binlere kadar taşıdı. Önümüzdeki dönem ABD borsalarında SP 500 endeksinde 2900-3000 bandı geçilmezse Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketlerin devamı mümkün. Bankacılık sektöründe de son bir kaç günde hareketlilik görüyoruz. Ama temkinli iyimserlikteyiz. Gelecekteki kar satışlarına da konsantre olmamız gerekiyor. İlk hedef 110 bin ve 113 bin... Virüste ikinci dalga gelmezse borsada ikinci yarının hikayesi farklı olabilir.

Vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla kamu bankaları ve katılım bankaları tarafından tüketici için hazırlanan yeni kredi paketleri piyasada nasıl bir hareketlilik getirecek?

Şu ana kadar atılan bütün teşvik adımları iki amacı güdüyor. Bir üretimi korumak diğeri ise istihdam tarafındaki kaybı engellemek. Bütün bu adımların anlam bulması için bir katalizöre ihtiyaç var. Buradan bütün sağlık çalışanlarımızı kutlamak isterim. Bunları neden söylüyorum ekonomide iyileşmeyi kalıcı olarak masada tutmak istiyorsak sosyalleşmeyi de kalıcı olarak tutmak zorundayız. Pakete döndüğümüzde de tüketimi canlandırmak gerekir. Bazı ihtiyaçlarımızı ertelendi. Kamu bankalarının paketlerine baktığımızda konut, otomotiv, mobilya gibi ürünleri görmekteyiz. Bu 4 paketin ana amacı. üreticinin elindeki birikmiş stoğu eritmek:.. Yani özel sektörü canlandırmak iç tüketimi canlandırmak. Çok ciddi faiz indirimleri geliyor. Önemli bir paket olarak görüyorum. Motivasyon getirecektir. Bu hepimizin beraberce yürüteceği bir süreç. Fiyatları tüketicinin lehinde tutmak çok önemli. Buna uymayan kişiler olursa kapsam dışı bırakılacak. Bu paket piyasaya yukarı yönlü yansıyacaktır.

ABD'de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmandı. Beklenti nedir? Brent petrolde yakın zamanda neler göreceğiz?

Petrol fiyatlarının daha önce düşmesini isteyen Trump bir anda yükselmesini istedi. Teknik olarak 40 dolarları gördük. Haber akışları geliyor. Tekrar bir gevşetme haberi gelirse bu petrol üzerinde baskı kurar. Dünya ülkelerinde ciddi bir daralma var. Bu daralma normalleşmedikçe petrol fiyatlarında baskı göreceğiz. 30-45 dolar arasında bir fiyatlama göreceğiz. Bu Türkiye içinde iyi. Öte yandan kısa vadeli petrol ihraç eden ülkeler için de iyi.