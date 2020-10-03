‘Uzun Dönemli Bakım Sigortası’ yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 2021 - 2023 dönemine ilişkin YEP’de, çalışma hayatından dezavantajlı durumdaki vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya uzanan tedbir ve politikalara da yer verildi.



AA’nın derlediği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yıllık sürede bakım ekonomisi alt yapısını güçlendirmek üzere yeni uygulamaları devreye alacak. Bu çalışmalar kapsamında Uzun Dönemli Bakım Sigortası’na ilişkin yeni bir model oluşturulacak.



Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulamaya alınacak.