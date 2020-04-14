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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank 66 yaşında
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    14.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank 66 yaşında

    VakıfBank, 66’ncı kuruluş yıl dönümünü koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlar üzerinden kutladı.

    VakıfBank 66 yaşında

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, banka çalışanlarına dijital platformlardan seslenerek bankanın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Banka çalışanları da gönderdikleri mesajlarla kuruluş yıl dönümü heyecanına ortak oldu.  Üstünsalih, 20 bin VakıfBank çalışanına seslendiği video mesajında, “Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip, bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Seferberlik ruhu

    Bu yıl içlerinin bir parça buruk olduğunu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

    “Bir aile sıcaklığında, daha güçlü ve daha güzel buluşmalar için bugünümüzü sebep kabul edip, hasretimizi diri tutuyoruz. Birim ve şubelerimizde, ülkemiz ve milletimiz için seferberlik ruhuyla çalışan vefakar arkadaşlarıma bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bankamız da ülkemiz de milletimiz de bugünlerdeki gayretimizi asla ama asla unutmayacaktır. Bizim kültürümüzde umutsuzluğa yer yoktur. En sert kışlardan sonra dahi baharın geleceğine her zaman inandık. Her zaman da bahara kavuştuk.”

    Üstünsalih, asırların birikimi Anadolu kültürünü, teknoloji çağının imkanlarıyla birleştirdiklerine dikkati çekerek, kuruldukları ilk günden bu yana Türkiye’nin yanındaki güç olmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

    VakıfBank 66 yaşında

    4’üncü büyük oldu

    Geride bıraktıkları yıl, çalışmaları ve emekleri sayesinde VakıfBank’ı Türkiye’nin en büyük dördüncü bankası konumuna taşıdıklarını aktaran Üstünsalih, “Bu başarıda 66 yıldır VakıfBank’a emek veren herkesin payı var. Dünyada başka bir örneği olmayan bir kültürün emanetçisiyiz. Devraldığımız bayrağı, daha yükseğe taşıyıp geriden gelenlere tertemiz teslim etmek, Bankamıza katabileceğimiz en büyük değerdir” değerlendirmelerini yaptı.

    Üstünsalih, 30 yıldır VakıfBank çatısı altında emek vermekten gurur duyduğunu dile getirerek, şunları ifade etti: “Bugün teknolojisi, bilgi birikimi, tecrübesi ve mali kaynaklarıyla ülkemizin güzide kurumları arasında ilk sıralarda geliyoruz, ancak VakıfBank’ı VakıfBank yapan esas değer, her zaman insan kaynağı olmuştur. En büyük özelliğimiz, insana verdiğimiz değerdir. Burada ister birinci, ister bininci, isterseniz on bininci gününüz olsun, VakıfBanklı olmanın güvenini yakından hissedersiniz.”

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