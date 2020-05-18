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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank, Katar’da bankacılık lisansı alan ilk Türk Bankası oldu
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    18.05.2020 - 12:57 |

    VakıfBank, Katar’da bankacılık lisansı alan ilk Türk Bankası oldu

    VakıfBank’a, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi’nden (QFCRA) onay geldi.

    VakıfBank, Katar’da bankacılık lisansı alan ilk Türk Bankası oldu

    VakıfBank, bölgesinde her geçen gün daha güçlü bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk Bankası oldu.

    Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Banka Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde, yurtdışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bu kararımız doğrultusunda daha önce Çin ve Katar’da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar’da temsilcilik açılması ile ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar’da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve Bankamız Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur. Amacımız pandemi sonrası Çin’de de gerekli başvuruları hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmektir.”

    “Yurt dışında da müşterilerimizin yanındaki gücüz”

    Yurt dışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn Şubeleri aracılığı ile hizmet verdiklerine vurgu yapan Üstünsalih, bu şubelere ek olarak Genel Müdürlüğü Viyana’da bulunan ‘VakıfBank International AG’ isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunun altını çizdi. “Bu iştirakimiz de Almanya ve Avusturya’daki şubeleri aracılığıyla hizmet veriyor” diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Ülkemizin milli menfaatleri ile uyumlu bir şekilde yurt dışında faaliyet gösteren Türk müteşebbisininin ve iş adamının “yanındaki güç” olarak yurt dışı faaliyetlerimizi artırıyoruz. Katar temsilciliğimiz bu zincirin dördüncü halkası olmuştur. Kısa bir süre içinde Çin temsilciliğimizin de açılması ile zincire bir halka daha eklenecektir.

    Gerek uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle gerekse büyüyen yurt dışı organizasyonumuz ile VakıfBank marka değerinin küresel seviyede yükseleceğine yürekten inanıyorum.”

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