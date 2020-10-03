85,74BİST1.1450.13EURO9.120.28USD7.760.23ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank Sardis’ten ‘Altın Ödül’ kazandı
    ABONE OL
    03.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank Sardis’ten ‘Altın Ödül’ kazandı

    VakıfBank, Sardis Ödülleri’nde, Mirriad Projesi’yle “En Yeni Dijital Fikirler” kategorisinde “Altın Sardis” aldı. VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, banka uyguladığı kampanya ile 2 milyon görüntülenme rakamına ulaştı ve “En Yeni Dijital Fikirler” kategorisinde “Altın Sardis” ödülünün sahibi oldu.

    VakıfBank Sardis’ten ‘Altın Ödül’ kazandı

    Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak tüm gelişmeleri yakından takip ederek, sadece finansal bir vizyon olarak değil, beklentilere yanıt verebilecek her alanda geleceğe yön verecek, çözümler üretebilecek bir dijital anlayış benimsediklerini belirtti. Üstünsalih şunları kaydetti:

    Yeni teknoloji

    “Yapılan araştırmalarda Türkiye’de online platform izleyicilerinin büyük çoğunluğunun, TV içeriği izlerken reklam engelleyici kullandığını tespit ettik. İçeriğimizin uygun hedef kitlemizle buluşması ve bunu yaparken izleyicilerin seyir keyfinin bölünmemesini amaçlayarak, bugüne kadar Türkiye’de dijital pazarlama iletişiminde kullanılmayan Mirriad teknolojisini hayata geçirdik. VakıfBank olarak dijital gelişme, yenilikçi fikirler neredeyse orada biz varız. Bankacılık alanında pek çok ilkimiz vardı. Bu projeyle yine bir ilki daha gerçekleştirdik. Sardis tarafından da ‘En Yeni Dijital Fikirler’ kategorisi Altın Sardis Ödülü ile takdir edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti.”

     

    Milliyet'te Haftanın Özeti (2 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    Veliler ‘taşımalı eğitim istemiyorum’ diyebilecek

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    EMemur, emekli milyonları ilgilendiriyor! 4000 TL maaş ve...

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    "Kaşıkçı cinayetinin örtbasını Türkiye önledi"

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

    Sıradaki Haber