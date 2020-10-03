VakıfBank Sardis’ten ‘Altın Ödül’ kazandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak tüm gelişmeleri yakından takip ederek, sadece finansal bir vizyon olarak değil, beklentilere yanıt verebilecek her alanda geleceğe yön verecek, çözümler üretebilecek bir dijital anlayış benimsediklerini belirtti. Üstünsalih şunları kaydetti:

Yeni teknoloji

“Yapılan araştırmalarda Türkiye’de online platform izleyicilerinin büyük çoğunluğunun, TV içeriği izlerken reklam engelleyici kullandığını tespit ettik. İçeriğimizin uygun hedef kitlemizle buluşması ve bunu yaparken izleyicilerin seyir keyfinin bölünmemesini amaçlayarak, bugüne kadar Türkiye’de dijital pazarlama iletişiminde kullanılmayan Mirriad teknolojisini hayata geçirdik. VakıfBank olarak dijital gelişme, yenilikçi fikirler neredeyse orada biz varız. Bankacılık alanında pek çok ilkimiz vardı. Bu projeyle yine bir ilki daha gerçekleştirdik. Sardis tarafından da ‘En Yeni Dijital Fikirler’ kategorisi Altın Sardis Ödülü ile takdir edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti.”