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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank SKY Limit’e Bronz StevIe Ödülü
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    16.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank SKY Limit’e Bronz StevIe Ödülü

    VakıfBank, limit yönetimini müşterilerin belirlemesine imkân veren yenilikçi ürünü ‘SKY Limit’ ile Bronz Stevie Ödülü’nün sahibi oldu. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, “SKY Limit’in uluslararası arenada ödüle layık görülmesi nokta atışı teknolojik çözümlerimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi

    VakıfBank SKY Limit’e Bronz StevIe Ödülü

    Jüri değerlendirmesinde, SKY Limit’in müşteriler için zaman alan bir ihtiyacı teknolojik bir şekilde çözdüğü belirtilerek, “Dijitalleşme gelecektir ve VakıfBank, hızla bu yolda ilerliyor” yorumu yapıldı. Çelebi, ödülün gurur verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    “Dijital değişim dönüşümümüz sürüyor. SKY Limit, bu anlayışla geliştirdiğimiz nokta atışı ürün hizmetlerimizden biri; özel sektör çalışanlarından memurlara varıncaya kadar, toplumun önemli bir kesimini kapsayan, onlara limitinizi önceden bilerek kendiniz yönetin dediğimiz bir ürün... Geliri belli geniş bir müşteri portföyümüz onay almak, beklemek gibi şeylerle karşılaşmadan kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine dağıtabiliyor.”

    Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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