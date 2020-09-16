VakıfBank SKY Limit’e Bronz StevIe Ödülü

Jüri değerlendirmesinde, SKY Limit’in müşteriler için zaman alan bir ihtiyacı teknolojik bir şekilde çözdüğü belirtilerek, “Dijitalleşme gelecektir ve VakıfBank, hızla bu yolda ilerliyor” yorumu yapıldı. Çelebi, ödülün gurur verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Dijital değişim dönüşümümüz sürüyor. SKY Limit, bu anlayışla geliştirdiğimiz nokta atışı ürün hizmetlerimizden biri; özel sektör çalışanlarından memurlara varıncaya kadar, toplumun önemli bir kesimini kapsayan, onlara limitinizi önceden bilerek kendiniz yönetin dediğimiz bir ürün... Geliri belli geniş bir müşteri portföyümüz onay almak, beklemek gibi şeylerle karşılaşmadan kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine dağıtabiliyor.”