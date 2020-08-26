VakıfBank’a yurt dışından dört ödül

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması Annual Report Competition (ARC) Ödüllerine VakıfBank iki dalda aldığı ödülle damga vurdu. Entegre faaliyet raporunu çevreden sosyal sorumluluğa kadar insana ve doğaya dokunan her faaliyetiyle ele alarak hazırlayan VakıfBank, fotoğraf ve iç tasarım dallarında iki altın ödüle layık görüldü, ayrıca özel ve çevre dallarında ise iki gümüş ödül aldı.

Sektöründe ilk

VakıfBank’ın fotoğraf ve iç tasarım dallarında kazanmış olduğu iki altın ödül, ARC Ödülleri’nin bu alanlarda bankacılık sektörüne verdiği ilk ödüller oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “VakıfBank, değerlerin bankası olduğunu aldığı bu yeni ödüllerle de kanıtlamış oldu. Sadece kâr odaklı değiliz. Faaliyetlerimizi insana ve doğaya saygılı anlayışla yürütüyoruz” dedi.