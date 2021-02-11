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11.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

VakıfBank’tan 5 milyar lira kâr

VakıfBank, geçen yıl 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. VakıfBank, yaptığı açıklamada, 2020 finansal sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, banka, 2020 yılında elde ettiği 6 milyar 439 milyon TL brüt karından 1 milyar 429 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 10 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank’tan 5 milyar lira kâr

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, 2020’de toplam 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Banka, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağladı. 2020 yılında elde ettiği brüt karından ilave 220 milyon TL serbest karşılık ayıran banka, toplam serbest karşılıklarını ise 1 milyar 72 milyon TL’ye yükseltti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği salgın döneminde de VakıfBank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Üstünsalih, Türkiye için üreten, değer katan, istihdam sağlayan, iş ve emek veren her kesimi var güçleriyle desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Devletimizin yol gösterici nitelikteki politikalarına mutlak bir uyumla görevimizi yerine getiriyoruz. Ekonomideki istikrarın devamını temin etme ve milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışımızı 2020 gibi zor bir yılda koruduk ve daha fazlasını yapmak için çaba sarf ettik. Özellikle cari dengeye pozitif katkı yapan, istihdamı geliştiren, ülkemiz için kritik önem taşıyan, yerli ve milli üretimde faaliyet gösteren sektörler için özel ürün ve hizmetler sunmayı sürdürdük.”

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