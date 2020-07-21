VakıfBank’tan iki yeni küresel ödeme ürünü

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, SWIFT FileAct hakkında şu bilgiyi verdi:

“Bu sayede ağırlıklı olarak Türkiye’de yerleşik uluslararası firmaların başta vergi ödemeleri olmak üzere hazine operasyonları tek kanaldan yapılabiliyor. SWIFT FileAct, toplu ödeme dosyaları veya yapılandırılmış mesajların, büyük veri dosyalarının güvenli ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.”

MT101 ile ilgili de bilgi veren Akyol şunları kaydetti:

“MT101 müşterilerimizin swift kanalı ile talimatlarını direk bankamıza iletebildikleri, banka nezdindeki hesaplarından yapılacak bir veya birden fazla ödeme talimatını içerebilen hızlı ve güvenli bir ödeme şeklidir. FileAct hizmetinde olduğu gibi, vergi ödemelerinin Kamu Bankalarına geçmesi ile bankamızla çalışmak isteyen uluslararası firmaların MT101 mesajı için de talepleri artmıştır. Bu sayede SWIFT mesajı ödeme talimatı olduğundan ayrıca yazılı talimat, onay aranmamaktadır.”