VakıfBank’tan QR kodlu alışveriş

Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, şöyle konuştu:



“Çalışmalarına çok daha önceden başladığımız ve pandemiyle birlikte hız verdiğimiz bu hizmetimizle artan temassız alışveriş talebini güvenle ve kolaylıkla karşılayabiliyoruz. BKM’nin QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesiyle de kapsam alanı genişledi. Uygulamaya katılan diğer banka POS’larıyla da artık ödeme yapılabiliyor. Yani kart müşterilerimiz başka banka POS’ları üzerinden, başka banka kart müşterileri ise bizim POS’larımız üzerinden QR ödemelerini gerçekleştirebiliyor. QR kodlu ödeme ile müşterilerimizi şifre, kart taşıma gibi zahmetlerden kurtarmanın yanı sıra kart kopyalanması gibi istenmeyen durumları da tamamen sıfırlıyoruz. VakıfBank QR kod teknolojisiyle, hem Android hem de IOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlarla ödeme yapılabiliyor.”