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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha
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    22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha

    Temassız alışverişe QR kodlu dokunuş yapan VakıfBank, müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

    VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha

    VakıfBank Mobil uygulaması kullananlar, başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek. Projeye dâhil olan diğer banka müşterileri de VakıfBank’ın Türkiye genelindeki 4 bini aşkın ATM’sinden yararlanabilecek. Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. Türkiye genelinde 4 bini aşkın ATM’mizle sisteme değer katan bankalardan biri ve ilki olduk” diye
    konuştu.

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