22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha
Temassız alışverişe QR kodlu dokunuş yapan VakıfBank, müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi.
VakıfBank Mobil uygulaması kullananlar, başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek. Projeye dâhil olan diğer banka müşterileri de VakıfBank’ın Türkiye genelindeki 4 bini aşkın ATM’sinden yararlanabilecek. Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. Türkiye genelinde 4 bini aşkın ATM’mizle sisteme değer katan bankalardan biri ve ilki olduk” diye
konuştu.