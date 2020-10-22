VakıfBank’tan QR kodlu bir yenilik daha

VakıfBank Mobil uygulaması kullananlar, başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek. Projeye dâhil olan diğer banka müşterileri de VakıfBank’ın Türkiye genelindeki 4 bini aşkın ATM’sinden yararlanabilecek. Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. Türkiye genelinde 4 bini aşkın ATM’mizle sisteme değer katan bankalardan biri ve ilki olduk” diye

konuştu.