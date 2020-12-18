VakıfBank’tan ‘yeşil konutlara’ kredi

Kredinin imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı “Yeşil Konut Kredisi” olduğuna dikkati çekti. Üstünsalih, şunları aktardı:



“Ayrıca, eylül ayında Dünya Bankası ile imzaladığımız kredinin ardından, böylesi zorlu bir yılda dahi uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla imzaladığımız ikinci kredidir. Uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız çalışmalarla Türk bankacılık sektöründe oldukça aktif ve öncü bir konuma sahibiz. Bu alanda son olarak aralık ayının başında 750 milyon dolar tutarında mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirmiştik. Şimdi de AFD ile imzalamış olduğumuz ‘Yeşil Konut Projesi’ kredisi, sürdürülebilirlik alanında güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir.”

Üstünsalih, kredi anlaşmasından elde edilecek kaynağın A ve B sertifikalı çevre dostu konut projelerinin finansmanında kullanılacağının altını çizdi.



AFD Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie Huang ise AFD’nin Türkiye stratejisine ilişkin şunları kaydetti:



“AFD olarak, düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek için finansal kurumlar ve doğrudan yatırımlar aracılığıyla finansman sağlayarak, Türkiye’nin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu çok dilimli kredi olanağı, enerji verimliliği yüksek konut edinmek isteyen VakıfBank müşterilerinin krediye erişimini kolaylaştıracak aynı zamanda iddialı bir yeşil kredi portföyü oluşturarak VakıfBank’ın sürdürülebilir finansman stratejisini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.”