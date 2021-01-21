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HaberlerEkonomi Haberleri Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz
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21.01.2021 - 10:52 |

Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz

Bakan Varank: "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak. Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz

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Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
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