Varank: Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokmak istiyoruz

Teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Varank, "Türkiye'nin Otomobili de bunlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz otomotiv sanayinde kapasite, yetişmiş insan kaynağı ve Ar-Ge potansiyeliyle bölgedeki en önemli oyunculardan biriyiz. Avrupa Birliği'nin otomotiv alanındaki en büyük tedarikçisiyiz.

Dünya standartlarına uygun ileri teknolojiyle üretim yapabiliyoruz. Türkiye'nin otomobili projesiyle de üstünlüklerimizi heyecan verici yeni bir alana taşıyoruz. Bakınız bu sadece bir araba üretme projesi değil. Otomotiv sektörü köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Bağlantılı, otonom ve elektrikli araç pazarı, geleneksel markaların yanında, yeni girişimlere çok büyük fırsatlar sunuyor. İşte biz hem bu otomobilleri hem de beraberindeki mobilite ekosistemini özgün olarak geliştiriyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik, ipi göğüsleyen olmak için de var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'nin otomobili aynı zamanda ülkemizden çıkacak bir unicorn olmaya da aday. Ki biz bu tanımı da Türkçeleştirip, Turcorn olarak isimlendiriyoruz. 2023'e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var. Şunun altını net biçimde çizmek istiyorum. Teknoloji tabanlı girişimlerde, Türkiye ciddi bir sıçrama potansiyeline sahip. Girişimcilerimizin başarıları zaman zaman dış basına da konu oluyor, dünya çapında ödüller alıyoruz" şeklinde konuştu.

"BİRLEŞİK KRALLIK'IN KÜRESEL DEVLERİNİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORUM"

Türkiye'deki yatırım teşviklerini hatırlatan ve Birleşik Krallık'ın küresel devlerine çağrıda bulunan Varank, "Birleşik Krallık'ın küresel devlerini Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin, sunduğumuz bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanın, inovatif faaliyetlerinizi çok daha verimli bir şekilde ülkemizde yürütün. Teknoparklarımız ve araştırma altyapılarımızın kapıları, sizlere ardına kadar açık" dedi.

"BU DÖNEMDE TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANIR"

Türkiye'de önümüzdeki dönemde iş yapma ortamını yatırımcı dostu hale getirecek pek çok düzenlemenin hayata geçeceğini söyleyen Bakan Varank, "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda bu manada alınması gereken tedbirlere odaklanmış vaziyetteyiz. Doğrudan yabancı yatırımları teşvik eden oldukça cömert bir teşvik sistemimiz var.

Proje bazlı teşviklerimizle; ülkemize ilk defa gelen, stratejik ürünler üreten, teknolojik seviyemizi ve ihracat kapasitemizi artıran yatırımlara öncelik veriyoruz. Sahip olduğumuz iç pazar, coğrafi avantajlar, dinamik iş gücü ve güçlü sanayi altyapısı yatırımcılara eşsiz fırsatlar sunuyor. Bakın çok açık söylüyorum. Bu dönemde Türkiye'de yatırım yapan kazanır. Bu sene kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlamasını bekliyoruz. Ben bu durumun özellikle yabancı yatırımcıların da iştahını artıracağını düşünüyorum. Buradan hareketle de, 2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz." diye konuştu.