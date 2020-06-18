Varlık Fonu Genel Müdürü: Uzlaşmayla çözdük

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, şunları söyledi:

"TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak.

Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz.

Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz."