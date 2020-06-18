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    HaberlerEkonomi Haberleri Varlık Fonu Genel Müdürü: Uzlaşmayla çözdük
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    18.06.2020 - 13:17 | | AA

    Varlık Fonu Genel Müdürü: Uzlaşmayla çözdük

    Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük." dedi.

    Varlık Fonu Genel Müdürü: Uzlaşmayla çözdük

    Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, şunları söyledi:

    "TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak.

    Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz.

    Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz."

    İstanbul'u sağanak ve dolu vurduGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
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