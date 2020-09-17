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    HaberlerEkonomi Haberleri Vasıfsız tarladan bereket fışkırdı
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    17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vasıfsız tarladan bereket fışkırdı

    Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş alanların tekrar tarıma kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında belirlenen pilot alanlarda verimin yaklaşık yüzde 26 arttığını bildirdi.

    Vasıfsız tarladan bereket fışkırdı

    Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi’ne (SAY) ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Verimlilik artacak

    Projenin amacının arazi bozulumunun önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin  korunması, tarım ve orman alanlarının verimli kullanımı ve yönetiminin sürdürülebilirliği olduğunu aktaran Pakdemirli, “2018 yılında başlattığımız ve pilot çalışma sahası olarak Konya Kapalı Havzası’nı seçtiğimiz proje kapsamında 11 elma bahçesi ile 15 şeker pancarı ve 13 mısır tarlası kuruldu. Kurulan bu araziler aracılığıyla çiftçilerimize etkin sulama sistemi uygulaması gösterildi. Bu kapsamda elma bahçelerine toprak altı sulama, mısır ve şeker pancarı tarlalarında damla sulama sistemleri kuruldu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekli projede kurulan sistemlerin toplam maliyeti 400 bin doları buldu” bilgisini verdi.

     

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