Vatandaş e-Devlet Kapısı’na koştu!

Hizmete ulaşımın kolaylığı ve ihtiyaç duyulan pek çok hizmetin varlığının e-Devlet Kapısı’na ilgiyi artırdığını belirten Koç, 2008’de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı’nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetle ‘Türkiye’nin dijital yüzü’ olduğunu söyledi.



Destek başvurusu



Sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı salgın döneminde ‘Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru’ hizmetiyle vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeden e-Devlet Kapısı aracılığıyla destekleme başvurularını yaptıklarına dikkati çeken Koç, SGK Borçlarının Yapılandırılması, Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Geçici İş Gücü Desteği Başvurusu hizmetlerini de vatandaşların yoğun şekilde kullandığını dile getirdi.



Koç, yılın son günlerinde açılan, ‘Esnaf ve Sanatkarlara Gelir Kaybı Desteği’ ve ‘Kira Desteği’ kapsamında e-Devlet Kapısı’ndan işlem yapılabildiğini ifade etti.



Koç, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifresi almakta zorluk çektiğini gördüklerini ve şifre teslimini bu kişilerin evlerinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Ali Taha Koç, Ankara’da başlayan bu hizmetin çok yakında tüm Türkiye’de verileceğini kaydetti.