MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Vatandaş kapış kapış alıyor! 8 liraya düştü
ABONE OL
02.12.2020 - 14:56 | | İHA

Vatandaş kapış kapış alıyor! 8 liraya düştü

Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar ise kilogram fiyatı 8 TL olan hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaş kapış kapış alıyor! 8 liraya düştü

Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte ilk olarak palamut çokluğu ile balıkçıların yüzünü güldüren Karadeniz, şimdi ise hamsi bereketi ile hem vatandaşı hem de balık satıcılarını memnun ediyor. Bolluğundan dolayı fiyatı 8 TL'ye kadar düşen Karadeniz hamsisi Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiliyor.

Yoğunlukla hamsiye sattıklarını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "En çok rağbet hamsiye var. Hamsi denilince Karadeniz hamsisi akla gelir. Daha önce palamuttu, şimdi de hamsi en çok satıyor. Bunların dışında mezgit ve barbun balığında da yoğunluk var. İşlerimiz iyi durumda. Sabah saatlerinden beri doğuya paket yaptım. Mardin, Şırnak, Ankara, İstanbul her yere paket gönderdik. Karadeniz'de hamsi şuan ucuz durumda. Kilosu 8 TL, iki kilosu 15 TL'dir. 2 kilo hamsi alan bir aile en azından 5-6 kişi evinde yiyebiliyor" dedi.

Efsanenin biri gitti, biri geldi

Satışların iyi gittiğini ifade eden Bülent Çakmak ise, "Vatandaş hamsi yiyor, biz de iyi satıyoruz. Vatandaşları şu anda hamsi alarak hasret gideriyor. Vatandaşın ilacı hamsidir. Mezgit 10 TL, istavrit 15 TL, somon 20 TL, çupra ve levrek 35 TL'dir" diye konuştu.

Korona denetiminde şaşırtan savunma! "Ben ne yaptım"Kırıkkale’de polisi görünce maskesini takan bir kadın, ceza yememek için polise 'Ne yaptım' diyerek direndi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güneş sistemini tartışan Konyalı gençler konuştu!

Güneş sistemini tartışan Konyalı gençler konuştu!

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Son dakika... İstanbul'da fabrika yangını

Son dakika... İstanbul'da fabrika yangını

Sıradaki Haber