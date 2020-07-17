Vatandaş konuta ve gıdaya harcadı

Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2'sini sağlık, yüzde 2.5'ini eğitim hizmetleri ve yüzde 3.1'ini eğlence ve kültür için yaptı.

Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2018'de 2 bin 181 lira iken geçen yıl 2 bin 465 lira olarak tahmin edildi.

Gıdanın payı arttı

Gıda ve alkolsüz içeceklerin harcamalar içindeki payı 2018'e göre 0.5 puanlık artışla yüzde 20.3'ten yüzde 20.8'e yükseldi.

Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının payı yüze 4'ten yüzde 4.3'e, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 4.8'den yüzde 5'e, konut ve kira harcamalarının payı yüzde 23.7'den yüzde 24.1'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı yüzde 2.9'dan yüzde 3.1'e, eğitim hizmetlerinin payı yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e ve çeşitli mal ve hizmetlerin payı ise yüzde 4.9'dan yüzde 5.1'e çıktı.

Diğer taraftan, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının payı yüzde 6.5'ten yüzde 6.4'e, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18.3'ten yüzde 16.5'e, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.8'den yüzde 3.6'ya düştü.

Sağlık (yüzde 2.2) ile lokanta ve otel harcamalarının (yüzde 6.5) payı geçen yıl değişmedi.