Vatandaşa konut esnafa kolaylık

Elazığ ve Malatya’da son depremden etkilenen vatandaşların normal yaşamlarına geri dönebilmeleri için çalışmalar hızla başladı. Yıkılan ya da hasar gören konutların yenilerinin yapılması için harekete geçildi. İlk etapta 3 bin 850 konutun yapılacak ve bunlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. Dört bölgede toplamda 10 bin 850 adet konut, köylerde de ‘köy evleri’ inşa edilecek.



Depremden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisinin detayları da belli oldu. İşletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz kredi sağlanacak. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu devreye girecek.



Bankalar birliği, deprem nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilere kolaylık sağlanması yönünde bankalara tavsiyede bulundu. SGK prim borçlularına da ücretsiz sağlık hizmeti verileceği duyuruldu.



100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz kredi



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen KOSGEB, deprem bölgesine yönelik “Acil Destek Kredisi Programı” başlattı. Programdan, depremden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ’ler ile işletmeler faydalanabilecek. İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 100 bin lira olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3’er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak.



Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek. KOSGEB tarafından uygulanan 2018 yılı “Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” ve “KOBİ Finansman Destek Programı”ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ’daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021’e kadar ertelenecek. Uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı’ndan 2020’de yararlanacak Malatya ve Elazığ’daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021’de başlayacak. KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020’ye kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçlarıyla bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek.



Bankalar Birliği tavsiye kararı



Türkiye Bankalar Birliği (TBB), önceki günkü yönetim kurulu toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulmasını ele aldı. Toplantıda alınan karara ilişkin şu açıklama yapıldı:



“Yönetim kurulumuz, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verdi.”



Konutlar yıl sonuna kadar hazır olacak



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’daki deprem felaketi ardından bölgede ilk etapta 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirterek, inşa edilecek tüm konutların teslimatının yıl sonuna kadar yapılacağını bildirdi. Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre, 4 bölgede toplamda 10 bin 850 adet konut hayata geçirilecek. Buna ilave olarak etkilenen köylerde ‘köy evleri’ inşa edilecek.



Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya’nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapı bulunuyor.



3 katı geçmeyecek



Bakan Kurum, Elazığ’da ellerinde 400 adet hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini ifade etti. Planlar doğrultusunda yapılacak konutlarda en fazla yükseklik 3 kat olacak.



Tarımköy kuruluyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremden etkilenen köylerde tarımköy uygulamasının hayata geçirilmesi talimatını verdiğini anlatan Kurum, “Bu çerçevede Elazığ’ın köylerinde 1000 adet tarımköy uygulaması yapacağız. Su basmanına kadar betonarme üzerine de çelik konstrüksiyon yapılar olacak. Bunu köylerimizdeki hasar durumuna göre 20’şer 30’arlı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek ahırları da projelendireceğiz” dedi.



Prim borçlusuna ücretsiz sağlık



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenenlerin, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi. Selçuk, “Bu illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak” dedi.



Konutların özellikleri



Sivrice toplu konut alanında, yapılacak imar planına göre 60 dönümlük alanda zemin + 2 kat bloklardan oluşan yaklaşık 350 konutluk proje üretilecek. 175 adedi 2+1, 175 adedi ise 3+1 olacak.



Sürsürü Mahallesi’nde toplam 10 bin metrekarelik 2 ada üzerinde 10 blokta 200 daire inşa edilecek. 120 adet 2+1, 8 adet ise 3+1 olacak.



Yemişlik toplu konut alanında yapılacak imar planına göre, 1. etapta bin dönümlük alanda zemin +2 ve zemin + üç kat bloklardan oluşan 4 bin konutluk proje üretilecek. 2. etapta ise 3 bin adet 3+1, 3 bin adet 2+1’den oluşan 6 bin konutluk proje üretilecek. Toplam 10 bin konut yapılmış olacak.



Mustafa Paşa Mahallesi’nde toplam 15 blokta 300 adet konut yapılacak. 140 adedi 2+1, 160 adedi ise 3+1 olacak.



Etkilenen köylerde ise ahırlarla birlikte yapılacak köy evleri 2+1 ve 3+1 kat planına göre hayata geçirilecek.