Venezuela’ya gümrük indirimi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Venezuela’dan getirilen 5 bin 500’den fazla ürünün gümrük vergisi yüzde sıfır ile 225 arasında değişen oranlarda yeniden belirlendi. Çok sayıda Venezuela menşeli ürünün vergisi oranı aşağı çekilirken, aralarında at, koç, koyun, ördek gibi ithal hayvanların da bulunduğu pek çok üründe gümrük sıfırlandı.

Karardaki listelerde yer alan eşyaların, ithalat rejimi kararı nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde, gümrük vergisi uygulanmayacak. Kararla, ithalat rejimi kararına ek kararla ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Venezuela menşeli ürünler için uygulanmayacak.