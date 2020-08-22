22.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Venezuela’ya gümrük indirimi
Venezuela’dan getirilen 5 bin 500’den fazla ürünün gümrük vergisi yüzde sıfır ile 225 arasında değişen oranlarda yeniden belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Venezuela’dan getirilen 5 bin 500’den fazla ürünün gümrük vergisi yüzde sıfır ile 225 arasında değişen oranlarda yeniden belirlendi. Çok sayıda Venezuela menşeli ürünün vergisi oranı aşağı çekilirken, aralarında at, koç, koyun, ördek gibi ithal hayvanların da bulunduğu pek çok üründe gümrük sıfırlandı.
Karardaki listelerde yer alan eşyaların, ithalat rejimi kararı nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde, gümrük vergisi uygulanmayacak. Kararla, ithalat rejimi kararına ek kararla ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Venezuela menşeli ürünler için uygulanmayacak.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.