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    18.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vergi beyannamesinde kolaylık

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

    Vergi beyannamesinde kolaylık

    Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

    2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1 - 31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.

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