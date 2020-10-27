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    HaberlerEkonomi Haberleri Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak
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    27.10.2020 - 15:51 | | AA

    Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

    Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

    Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duruya göre, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 16 Kasım saat 08.30'da başlayıp, 27 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

    Adaylar, giriş sınavına Bakanlığın resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilecekler. Sınavın yazılı bölümü, 19-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

    Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve saatler, Bakanlık sitesinden sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaklar.

    Drone tespit etti, polis ceza kestiTaksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken yanında maske olmayanlara para cezası kesildi.
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