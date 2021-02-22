Vergi Haftası’na ‘rap’ müzikli kutlama

Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttüğü çalışmalarla, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılmasını hedefliyor.



Yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl şubatın son haftasında kutlanan Vergi Haftası’yla, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde geliştirilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor.



“Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz” sloganıyla hazırlanan afişler, kamu şehir içi toplu ulaşım araçları gibi mükelleflerin göreceği noktalara asılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda öğrenciler için hazırlanan eğitim CD’leri yer alacak.



Tribünde de olacak



Hafta süresince oynanan Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol müsabakalarında tribünlerde, “Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir, Vergi Haftası Kutlu Olsun” yazısı yer alacak.



Ulusal televizyon kanalları ve dizi yapımcılarıyla, izlenme oranları yüksek olan televizyon dizilerinde vergi ile ilgili konuların işlenmesine yönelik görüşmelere devam edilecek.



AA’nın haberine göre etkinlik kapsamında öğrencilerin, “Vergi Veren Rahat Eder” isimli bir rap şarkısını seslendirdiği video da hazırlandı.

Şarkının sözlerinde, “Durmaz dönen çarkın olur, vermeyenden farkın olur, okulun ve parkın olur, vergi veren rahat eder” mesajları yer aldı.