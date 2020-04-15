Vergi mükellefine 4 koldan destek

Bayrakdar, AA’ya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı tedbirleri anlattı.

İlk olarak martta verilmesi gereken gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresinin nisan sonuna ertelenmesi gibi tedbirleri hızla aldıklarını anımsatan Bayrakdar, şöyle konuştu:

“İkinci aşamada salgından en çok etkilenen mükelleflerimiz için mücbir sebep hali ilan ederek, nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar ve KDV beyanlarını 6’şar ay erteledik. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan mükellefler ile çiftçi, berber, eczacı, doktor, avukat gibi kişilerden oluşan yaklaşık 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin tamamı bu kapsamda.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan sinema, düğün salonu, kafeterya, kıraathane, kuaförler de mücbir sebep kapsamında.”

Mücbir sebep kapsamına alınan sektörler belirlenirken üretim ve istihdam kaybının önüne geçilmesinin de hedeflendiğine dikkati çeken Bayrakdar, gelir vergisi mükelleflerinin tamamının yanı sıra 800 bine yakın kurumlar vergisi mükellefinin 400 binden fazlasının da mücbir sebep hükümlerinden yararlandığı bilgisini verdi.

Mücbir sebep kapsamında olup borçları ertelenen mükelleflerden faiz alınmayacağını vurgulayan Bayrakdar, şöyle devam etti:

“Bizim ertelemelerimizde kesinlikle hiçbir faiz ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak. Mükellef nisanda hangi vergiyi ödeyecekse 6 ay sonra da onu ödeyecek, ilave bir yük olmayacak.”

İcra takibi durdu

Bayrakdar, salgın nedeniyle mükellefleri, vergi dairesine gitmeden işlem yapabilecekleri İVD ve Hazır Beyan Sistemi gibi elektronik uygulamalara yönlendirdiklerini belirterek, “Vergi ve harç ödemesi başta olmak üzere 148 farklı işlem elektronik ortamda yapılabiliyor” dedi. Bayrakdar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Nisan’a kadar tüm icra takiplerinin durdurulduğunu da anımsattı.