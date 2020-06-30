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    30.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vergi ödemesi için 32 seçenek

    VakıfBank, sunduğu özel ödeme seçenekleri sayesinde tüm firmaların ve bireysel mükelleflerin, haziranda ödenmesi gereken tüm vergilerini hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebildiğini duyurdu.

    Vergi ödemesi için 32 seçenek

    VakıfBank’tan yapılan açıklamada, tüm mükelleflerin, TC kimlik, vergi kimlik, tahakkuk, plaka, Tüketici Hakem Heyeti ve Kamu Alacağı Tahsilat Platformu referans numaraları ile vergi, resim, harç ve ceza borçlarını ödemelerini sorgulayabildiği belirtildi.

    Açıklamada, “Şube ve dijital kanallarda mükelleflere 18 farklı ödeme imkânı sunan VakıfBank, sektörde vergi sorgu ve ödemelerine toplamda 32 farklı seçenekle de kolaylık sunuyor” denildi.

    Kolaylaştırıyor

    Yaşanan pandemi sürecinde vergi borçlarıyla ilgili mükelleflere hatırlatmada bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, şu bilgileri verdi:

    “Özellikle dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz. Bankamızda vergi tahsilatları, şube, internet bankacılığı, VakıfBank mobil, ATM, çağrı merkezi, düzenli ödeme, barkod, VakıfPay, SMS, e-posta, toplu vergi ödeme, SFTP, online web servis, kredi kartı, bankomat kart ve VakıfTax (Vergi Kart) gibi seçeneklerle yapılabiliyor.”

     

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