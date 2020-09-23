Vergiden memnun olanlar arttı

GİB tarafından sunulan hizmetlerin memnuniyetinin ölçülmesi, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, güncel durumun ortaya çıkarılması, kurumun bilinirliğinin ve vergi algısının ölçülmesi, mükellef ve meslek mensuplarının iletişim kanallarının belirlenmesi amacıyla ilki 2015 yılında yapılan “Mükellef ve Meslek Mensubu Hizmet Memnuniyet Anketi”nin ikincisi 7 Ekim-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlendi.

Teknolojiye uyum

Anket, 30 vergi dairesi başkanlığı ve 10 defterdarlık bünyesinde toplam 5 bin 183 mükellef ile 14 vergi dairesi başkanlığı ve 1 defterdarlık bünyesinde toplam 1000 meslek mensubunun (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir) katılımıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak profesyonel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Anket sonuçlarına göre, mükellef memnuniyet oranı yüzde 78.24 ve meslek mensubu memnuniyet oranı yüzde 77 olarak tespit edildi. Söz konusu oranlar, 2015 yılında mükellefler için yüzde 76.94, meslek mensupları için 74.22 olmuştu.

Mükelleflere, ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı ve hızı, ödemelerin hatasız olması, istenilen zaman diliminde ödeme imkanı konularında memnuniyetleri sorulurken, 2015 yılında yüzde 84.50 olan memnuniyet oranı, 2019 yılında yüzde 88.27 olarak gerçekleşti.

Mükelleflerin, vergi dairesine gitmeden işlemlerini gerçekleştirdiği, 2018 yılında hizmete giren İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından memnuniyet oranı meslek mensuplarında yüzde 81.04 iken mükelleflerde yüzde 78.37 oldu.

Güleryüzlü hizmet

81 ilde yüz yüze hizmet sunan en yaygın birim olan vergi dairesi müdürlüklerinin genel memnuniyet oranı meslek mensuplarında 2015 yılında yüzde 75.25 iken 2019 yılında yüzde 77.13’e, mükelleflerde ise 2015 yılında yüzde 79.12 iken 2019 yılında yüzde 82.49’a yükseldi.

Vergi dairesi personelinin mükelleflerle kolay iletişim kurması, işlerle ilgili bilgi sahibi olması, çözüm odaklı çalışması, sorunları hızlı çözmesi ve mükelleflere eşit davranması gibi konulardaki memnuniyet de yüzde 73.51’den yüzde 73.95’e çıktı.

Mükellef haklarını kullanıyor

Mükelleflere “Haklarınızı biliyor musunuz?” ve “Haklarınızı kullanırken hangi kaynaktan bilgilendiriliyorsunuz?” soruları ilk kez soruldu. Mükellefler yüzde 80.60 oranında bilgilendirmenin meslek mensuplarınca yapıldığını, yüzde 73.70 oranında pişmanlık, cezalarda indirim, uzlaşma gibi haklarını bildiklerini ve yüzde 69.70 oranında da haklarını kullandıklarını belirtti.