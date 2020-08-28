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    HaberlerEkonomi Haberleri Vergilerin % 85’i toplumun refahına
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vergilerin % 85’i toplumun refahına

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002’de toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirasının hizmet için harcanırken, 2019’da 85.2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirterek, “Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur” ifadesini kullandı

    Vergilerin % 85’i toplumun refahına

    Albayrak, Twitter hesabından, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafik paylaştı.

    Bakan Albayrak, 2002’de toplanan her 100 liralık verginin sadece 14.3 lirasının vatandaşlara hizmet için harcandığına dikkati çekerek, “Artık toplanan her 100 lira verginin 85.2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur” değerlendirmesinde bulundu.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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