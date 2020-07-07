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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek
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    07.07.2020 - 10:30 | | AA

    Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

    Vestel, Manisa'daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak.

    Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

    Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, istihdama yeni ve büyük bir katkı daha sağlayacak.

    Vestel'in Manisa Vestel City'deki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçi istihdam edilecek. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkati çekti.

    Vestel'de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadrosuna 603 kişi daha ekleneceğini aktaran Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

    "Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en önemli gündem maddelerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."

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