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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel, İngiltere’den iki marka satın aldı
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    29.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vestel, İngiltere’den iki marka satın aldı

    Vestel, İngiliz Crosslee PLC’nin Hostess ve White Knight markalarını bünyesine kattı. Şirketten yapılan açıklamada Vestel’in 157 ülkeye ihracat yaptığı, söz konusu satın almaları da ihracat çalışmalarının kapsamını genişletmek için gerçekleştirdiği belirtildi

    Vestel, İngiltere’den iki marka satın aldı

    Vestel, İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından Crosslee PLC şirketinin Hostess ve White Knight ticari markalarının Avrupa’daki isim, üretim, fikri mülkiyet, alan adları ile satış hak ve yetkilerini satın aldı.

    Vestel CEO’su Turan Erdoğan şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 22 yıldır ihracat şampiyonu olarak, rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları takip ediyor, esnekliğimiz ve mali gücümüz sayesinde kararlarımızı hızla hayata geçirebiliyoruz. Buna en son örnek, İngiltere’deki prestijli markalardan Hostess ve White Knight’ı satın almamız.”

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