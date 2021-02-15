Vestel’den hastaneler için ‘virüs çözümü’

InnowayRG kurucu ortağı Prof. Dr. Ayhan Olcay, “Standart UVC ışınlarının Covid-19’un yanı sıra farklı virüs ve bakterilere karşı koruyucu olduğunu biliyoruz, ancak diğer yandan insanları bu ışınların zararlı etkilerinden de korumamız gerekiyor. Standart UVC lambaları bakteri, maya, spor ve virüsleri ortamda insan bulunmadığında öldürmek için kullanılıyor. Geliştirilen Far-UVC özellikli sistem, UVC koruyucu özelliğe sahip tulumlar, ameliyathane örtüleri ve pançolar ile birlikte kullanıldığında ameliyathane, hasta odaları veya diğer riskli alanlarda koronavirüs, bakteri, maya veya spor yayılımını engelleyerek hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının korunmasını sağlayacak” açıklamasında bulundu.