Vestel’den maske dönüşüm ünitesi

Vestel, toplum sağlığı için ciddi risk oluşturan bu durumun önüne geçilmesine destek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Maske Dönüşüm Ünitesi’ni tasarladı.



Vestel mağazalarında konumlandırılan Maske Dönüşü Ünitesine atılan maskeler hem toplum sağlığının tehdit edilmesini engelleyecek hem de her dolu ünite bir görme engellinin hayatında fark yaratacak bağışa dönüşecek. Vestel ve YGA’lı gençler tarafından geliştirilen, Time’ın geçen yıla damga vuran 100 icattan biri olarak gösterdiği Akıllı Baston WeWALK, maskesini bu üniteye atan bireyler sayesinde Askıda Ne Var Sosyal Sorumluluk Platformu aracılığıyla görme engelli bir bireye bağışlanacak.