04.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Vestel’den maske dönüşüm ünitesi
Vestel pandemi sürecinde sosyal sorumluluk odaklı bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar maskelerin ters çevrilerek bir poşet içinde çöpe atılması yönündeki uyarılarını her fırsatta tekrar ediyor, buna karşın etrafa atılmış ya da çöplerden dışarıya saçılmış ve denizlere atılmış onlarca maskeyi görmek mümkün.
Vestel, toplum sağlığı için ciddi risk oluşturan bu durumun önüne geçilmesine destek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Maske Dönüşüm Ünitesi’ni tasarladı.
Vestel mağazalarında konumlandırılan Maske Dönüşü Ünitesine atılan maskeler hem toplum sağlığının tehdit edilmesini engelleyecek hem de her dolu ünite bir görme engellinin hayatında fark yaratacak bağışa dönüşecek. Vestel ve YGA’lı gençler tarafından geliştirilen, Time’ın geçen yıla damga vuran 100 icattan biri olarak gösterdiği Akıllı Baston WeWALK, maskesini bu üniteye atan bireyler sayesinde Askıda Ne Var Sosyal Sorumluluk Platformu aracılığıyla görme engelli bir bireye bağışlanacak.
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.