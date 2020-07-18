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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel’den TL cinsi yeşil tahvil ihracı
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    18.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vestel’den TL cinsi yeşil tahvil ihracı

    Vestel Şirketler Grubu, Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 2030 kapsamında Türkiye’nin uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından onaylı TL cinsinden ilk yeşil tahvil ihracını Garanti BBVA aracılığı ile gerçekleştirdi. Yeşil tahvil aracılığıyla elde edilen gelirler, Vestel’in sürdürülebilirlik ve yeşil teknoloji yatırımlarında kullanılacak.

    Vestel’den TL cinsi yeşil tahvil ihracı

    İhraç 100.5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sunuldu. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, elde ettikleri kaynakla doğanın korunması amacıyla Ar-Ge yapacaklarını söyledi. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de, “2020’nin ilk yarısında yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasasının toplam ihraç hacmi 162.2 milyar dolar oldu” dedi.

     

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