Vestel’den TL cinsi yeşil tahvil ihracı

İhraç 100.5 milyon TL tutarında, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sunuldu. Vestel CEO’su Turan Erdoğan, elde ettikleri kaynakla doğanın korunması amacıyla Ar-Ge yapacaklarını söyledi. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de, “2020’nin ilk yarısında yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasasının toplam ihraç hacmi 162.2 milyar dolar oldu” dedi.