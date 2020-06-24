Vestel’e güvenli üretim belgesi

Ocak ayından bu yana kovid-19 kapsamında gerçekleştirdiği personel bilgilendirmeleri ve eğitimleri, üst düzey hijyen tedbirleri, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme alanları, atık yönetimi, kreş ve servislerde yapılan düzenlemeler ve tüm paydaşların sağlığını gözeten uygulamalarıyla Vestel Beyaz Eşya, Türk Standartları Enstitüsü’nün hazırladığı ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları sağladı.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerini takip ederek, üretim hatlarımızdan ofislerimize, mağazalarımızdan müşteri hizmetleri uygulamalarımıza kadar titizlik içerisinde ek önlemler aldık. Bu süreci çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını her şeyin önünde tutarak yürüttük. Bunlar sonrasında TSE tarafından Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldık” diye konuştu.