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    HaberlerEkonomi Haberleri Vestel’e ‘Yenilikçi Marka’ ödülü geldi
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    03.07.2020 - 07:00 |

    Vestel’e ‘Yenilikçi Marka’ ödülü geldi

    Dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Award sahiplerini buldu.

    Vestel’e ‘Yenilikçi Marka’ ödülü geldi

    Dünya devi birçok markanın yer aldığı ödül organizasyonunda Vestel önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Vestel Elektronik, tasarımlarıyla aldığı 26 ödülle güçlü rakipleri arasından sıyrılarak “En Yenilikçi Marka” seçildi.

    Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak ürünlerimizi yenilikçi, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı anlayışla tasarlıyoruz. Teknolojiyle olduğu kadar tasarımlarımızla da dünyanın dikkatini çekiyoruz. Aldığımız ödüller uluslararası çapta öncü olabilecek tasarımlara imza attığımızı ve beklentileri fazlasıyla karşıladığımızı ortaya koyuyor” dedi. Organizasyonda 9 ürünüyle toplam 26 ödül alan, 2 TV tasarımı ise “Yılın En İyi Ürünü” seçilen Vestel, TV kategorisinde “Yılın En İyi Markası” ödülünü kazandı.

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