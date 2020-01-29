‘VHV Reasürans’ın Türk ekonomisine güveni tam’

Stahl, 2018 gibi zorlu bir yıldan sonra 2019’un daha dirençli bir seyir izlediğini söyledi. Kurdaki dengelenmenin şirket olarak öngörülerini karşıladığının altını çizen Stahl, “Türkiye’de yerleşik bir reasürans şirketi olarak istikrarlı bir şekilde büyüyor ve hedeflerimizi tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



‘Enerji sigortasız olmaz’



Türkiye hizmet verdikleri reasürans çözümlerine değinen Stahl, inşaat sektöründe durağan bir dönemden geçildiğini fakat özellikle yılın ikinci yarısında konut faizlerinde aşağı yönlü harekete paralel olarak tekrar olumlu bir seyir izlenmeye başladığını söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmaya devam ettiğini ifade eden Stahl, “Enerji yatırımları sigortasız olmaz dedik. Bu yöndeki yatırımların sigortaya talebinin arttığına şahit oluyoruz ve bu durum bizleri çok mutlu ediyor” dedi.



Mesleki sorumluluk



Mimar ve mühendislerin üçüncü kişilere yönelik sorumluluklarına yönelik verdikleri çözümlerde ciddi talep gördüklerini belirten Stahl, “Mesleki sorumluluk çözümlerimiz sektörde dikkat çekiyor” dedi. Geçen yıl birçok tesiste yangın yaşandığını kaydeden Stahl, sektörün farkındalığı artırma çalışmalarını hızlandırdıklarına şahit olduklarını, doğru riske doğru çözüm stratejisiyle, sektöre örnek olduklarını söyledi.