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    21.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Video gönderebilen milli kriptolu telsiz

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizinin (EHKET) yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını açıkladı.

    Video gönderebilen milli kriptolu telsiz

    Milli kriptolu telsizle görüntü ve video gönderilebiliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kurum ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle karşılanıyor. Sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. Elektronik Harp Korumalı El Telsizi, yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi. Demir, şunları kaydetti:

    “Kıbrıs Barış Harekatı’nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini üreten sayılı ülkeler arasında.”

     

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