Video konferans ve sanalda patlama

Karel Stratejik Planlama ve Pazarlama Danışmanı Nurşen Yıldırım, video konferans pazarının 2020’de 6.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasının planlandığını belirterek, “Yılda yüzde 9.4 büyüme oranı ile gelişmesi öngörülüyordu. Kovid-19 salgınından sonra şirketlerde hızla evden çalışma biçimine ve online eğitime geçilmesiyle kullanımda çok büyük artışlar görüyoruz” dedi.

Uzaktan çalışmanın hem ofis maliyetlerini azaltması hem de her an her yerden kurumsal çalışma hayatının devamlılığını sağlaması nedeniyle her zaman gündemde olduğunu anımsatan Yıldırım, “Bu çözüm şimdi salgına bağlı olarak evden çalışmanın, eğitimin zorunlu hale gelmesiyle kaçınılmaz oldu. Salgın tehdidinden sonra Türkiye’de birçok şirket evden çalışma altyapısını kurmak için çalışmalara başladı. Okulların tatil edilmesi kararından sonra pek çok ebeveyn evden çalışmak zorunda kalacak. Bu da şirketlerin personellerinin evden çalışmasına izin vermesine neden olacak” diye konuştu.

Güvenliğe dikkat

Yıldırım, video konferansta en büyük riskin güvenlik olduğunu da vurgulayarak, “Gizli finansal tablolar, teknik çizimler ve önemli görüşme ve yazışmaların korunması için sunucuların güvenilir ve Türkiye’de olmasına dikkat edilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Yıldırım, IP santrallerin iş ortamındaki telefon görüşmelerini, ofiste olmadan da her yerden gerçekleştirmelerini sağladığını dile getirdi.

Uygulamalar hayat kurtarıyor

Çalışanların ve öğrencilerin online iletişim kuracağı ya da ders yapacağı uygulamalar var. Google Hangouts’ta 100 kişiye kadar kişi aynı anda iletişimde olabiliyor. Skype’ta 50 kişi iletişim kurabiliyor. Cisco Webex’de de 25 kişi online olabiliyor. Microsoft Teams’le de iş yeri sohbeti yapılabiliyor. Toplantılar, notlar eşzamanlı paylaşılabiliyor. Zoom’la canlı ders veriliyor.