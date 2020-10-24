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    24.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Video konferansa yerli oyuncu geldi

    Video konferans sektörüne yerli bir oyuncu katıldı. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiPMeet’in, yıl sonuna kadar 50 bin kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.

    Video konferansa yerli oyuncu geldi

    Bilgisayardan kullanılabilen uygulamanın, 2021 yılı başında mobil versiyonu da gelecek.

    Yüksek güvenlik

    Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, BiPMeet’i bir süredir çalışanları ve tedarikçileriyle yaptıkları toplantılarda kullandıklarını belirterek, yıl sonunda 300 bin kullanıma ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kullanıcı verilerinin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla yüksek güvenlikli altyapının kullanıldığını kaydeden Tansuğ, “BiPMeet pek çok sektörde, kurumların stratejik ve önemli görüşmelerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi açısından da sorumluluklar üstlenecek” diye konuştu.

    5 paket seçeneği

    BiPMeet sadece Turkcell’lilere değil tüm operatör kullanıcılarına açık. BiPMeet’i, öğretmenler, öğrenciler, gençler, yaşlılar kısacası kalabalık görüşmeler yapmak isteyen herkes kullanabiliyor. BiPMeet ile toplantı başlatmak için ücretsiz üye olmanız gerekiyor. Toplantılara katılmak için herhangi bir üyelik gerekmeden sadece toplantı adresine tıklamanız yeterli. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre BiPMeet 5 farklı paket ile birlikte gelecek. Deneme, Kişisel Oda, Premium, Business, Enterprise.

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