Virüs balıkçıyı vurdu aracıyı kaldırmak şart

WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, “Akdeniz’de balıkçılık sektörü Kovid-19 krizi günlerinde yeniden şekilleniyor. Türkiye’de de balıkçılık ciddi sıkıntılar yaşıyor. Avlanan balık miktarındaki düşüşle işlenmiş deniz ürünlerine artan talep, bazı ülkelerde balık stokları üzerinde baskıyı artırdı. Denizde denetimlerin azalması, yasadışı balıkçılığın artma riskini beraberinde getiriyor” dedi.



Doğrudan pazarlasın



Kalem, Kovid-19’un olumsuz etkilerini en aza indirmek için şu önerileri sıraladı:



“Tedarik zincirinde çalışan tüm çalışanların sağlık güvenliği sağlanmalı. Balıkçılığın ekonomik sürdürülebilirliğine ve balık stoklarının yeniden canlanması için devlet desteği verilmeli. Tüm balıkçılık faaliyetleri süreli durdurulmalı. Balıkçılar için doğrudan pazarlama seçeneklerinin önemini vurgulamakta. Deniz ürünü tedarik zincirini kısaltan balıkçıları aracı tekelinden kurtaran sistemler geliştirilmeli.”