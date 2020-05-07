BİST98.5710.00EURO7.790.28USD7.200.06ALTIN390.330.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Virüs balıkçıyı vurdu aracıyı kaldırmak şart
    ABONE OL
    07.05.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

    Virüs balıkçıyı vurdu aracıyı kaldırmak şart

    Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından Akdeniz çanağındaki pek çok ülkenin olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekerek, küçük ölçekli balıkçılığın büyük tehlikede olduğunu belirtti.

    Virüs balıkçıyı vurdu aracıyı kaldırmak şart
    GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

    WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, “Akdeniz’de balıkçılık sektörü Kovid-19 krizi günlerinde yeniden şekilleniyor. Türkiye’de de balıkçılık ciddi sıkıntılar yaşıyor. Avlanan balık miktarındaki düşüşle işlenmiş deniz ürünlerine artan talep, bazı ülkelerde balık stokları üzerinde baskıyı artırdı. Denizde denetimlerin azalması, yasadışı balıkçılığın artma riskini beraberinde getiriyor” dedi.

    Doğrudan pazarlasın

    Kalem, Kovid-19’un olumsuz etkilerini en aza indirmek için şu önerileri sıraladı:

    “Tedarik zincirinde çalışan tüm çalışanların sağlık güvenliği sağlanmalı. Balıkçılığın ekonomik sürdürülebilirliğine ve balık stoklarının yeniden canlanması için devlet desteği verilmeli. Tüm balıkçılık faaliyetleri süreli durdurulmalı. Balıkçılar için doğrudan pazarlama seçeneklerinin önemini vurgulamakta. Deniz ürünü tedarik zincirini kısaltan balıkçıları aracı tekelinden kurtaran sistemler geliştirilmeli.”

    Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

    2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

    Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı

    Sıradaki Haber