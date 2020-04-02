Virüs zorlayınca giyime gıda kattı

www.kigili.com’a ‘market-ev’ kategorisini ekleyen şirket, makarna, pirinç, mercimek, bebek bezi, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, bebek maması, yağ, tuz ve ıslak mendil gibi ihtiyaç maddelerini satmaya başladı. Kiğılı, koronavirüs salgını sonrasında diğer markalar gibi fiziksel mağazalarını kapatıp sanalda satışa devam etme kararı almıştı.



Üç gündür satıyor



Site üzerinden yapılan açıklamada “Evde bir eksiğimiz kalmasın diye market ürünleri kigili.com’da. Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye’nin evde bir eksiği kalmasın diye Kigili.com’da bir araya geliyoruz” denildi.

Kiğılı’nın kurucusu Abdullah Kiğılı, gıda ve temizlik ürünü gibi temel ihtiyaç maddelerinin satışını sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıklarını belirterek, “Daimi müşterilerimize bu zor günlerde böyle bir hizmet sunmak istedik. Kimse evden çıkamıyor ve internetten sipariş vermek istiyor. Bu nedenle son zamanlarda en çok rağbet gören gıda ve temizlik maddesi satışını sitemiz üzerinden başlattık. Üç gün oldu. Talep de çok iyi” dedi.



Sadece İstanbul’da



Zor günler geçene kadar bu satışı sürdüreceklerini aktaran Kiğılı, “Ortalık sakinleşene kadar bunu sürdüreceğiz. Daha sonra devam ettirmeyeceğiz. Eski işimize geri döneceğiz. Ama bu hizmetten müşterilerimiz memnun. Tebrik telefonları alıyoruz. Kargo ücretsiz ve 24 saatte teslim ediyoruz. Teslimatı da kendimiz yapıyoruz. 5-25 TL arasında ürünler sunuyoruz. Bunu sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz için de kesinlikle karı düşünmüyoruz. Hatta bakliyat ürünlerinde bir hayli uygun fiyatlar vererek piyasayı da sarstık. Bizim için müşteri memnuniyeti ön planda. Şu anda sadece İstanbul’a hizmet verebiliyoruz. Giyim satışını 81 ile yapıyorduk ama gıdada öyle bir altyapımız yok maalesef” bilgisini verdi.





50 kişi çalışıyor

Kiğılı, bu dönemde nasıl bir yardım yapabileceklerini düşünerek bu işe soyunduklarını dile getirerek, şu anda bu iş için 50 kişinin çalıştığını, siteye üye olan herkese satış yaptıklarını da aktardı.