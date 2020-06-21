Virüse geçit vermemek için hazırlıklar tamam

Otel yönetiminin aldığı önlemler şöyle:



Tesise girişte temassız ateş ölçümü yapılacak.



Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirmeleri yazılı olarak alınacak. Covid-19 tedbirleriyle ilgili yazılı bilgilendirme formu imza karşılığı verilecek.



Yemek, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon alanı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlendi. Yer işaretleri ve uyarıcı tabela ve yazılarla sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı.



Tüm çalışanlara hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda eğitimler verildi.



Odalardaki ve diğer kapalı ünitelerdeki camlar günlük temizlik sırasında açılarak; temizlik sonrasında en az 1 saat havalandırılmakta.

Ürünler tek kullanımlık



Odalarda misafirlere özel tek kullanımlık ürünler verilmekte.



Temizlik sterilizasyon işlemleri hijyen ve uygulamaları konusunda uluslararası standartlara ve sertifikalara sahip profesyonel çözüm ortaklarıyla yapılmakta ve kayıt altında tutulmakta.



Sık dokunulan yüzeylerin, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliği sterilizasyonu periyodik olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmakta.



Resepsiyon bölgesi ve ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptig/dezenfektanı, koruyucu ekipman bulundurulmakta. Resepsiyonda ve ortak alanlarda Covid-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalarla misafirlerin uyacakları kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmakta. Online check-in uygulaması hizmete açıldı.



Resepsiyon bölümünde oda kartı, havlu kartı, resepsiyon zili gibi ekipmanların kullanım durumunda dezenfeksiyon yapılıp uygun şekilde muhafazası sağlanmakta.



Otel bünyesinde bulunan tüm havalandırma sistemlerinin filtre ve sterilizasyon işlemleri tamamlandı ve periyodik olarak kontrol edilmekte.



Restoranlarda yerleşim planı, masalar arası 1,5 metre şekilde ayarlandı. Yemek masaları ve mobilyaların, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünlerle temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında yapılmakta. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik ve peçetelik bulundurulmakta.

Çalışanlar bilgilendirildi



Yiyeceklerle temas kurulmaması adına açık büfede bulunan yiyecekler önlemler dahilinde hijyen eğitimli ve sertifikalı personel tarafından misafirlere servis edilmekte.



Yeme ve içme alanlarında servis ekipmanları düzenli olarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmekte. Ortak kullanımda olan çay, kahve makinesi, sebil gibi cihazların kullanımı hijyen uygulamaları ve önlemleri sebebiyle görevli aracılığıyla yapılarak servis edilmekte.



Açık Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri periyodik yapılmakta. Şezlongların arasında sosyal mesafe kuralı uygulanmakta.



Havuz suyundaki klor seviyesi düzenli ölçülüp kayıt altına alınmakta. Havuzların kullanımı sırasında gerekli sosyal mesafe kurallarına uyulması hakkında kontroller sağlanmakta.



Spor salonunun giriş çıkış saatleri ve kişi sayısı sınırlandırıldı.



Spa içinde uygun hava kalitesi sağlanmış, nem oranı kontrol altına tutulmakta. Kese, sabun, şampuan gibi malzemeler tek kullanımlık olacak. Sauna, hamam gibi alanların kullanım süresi 30 dakika ile sınırlandırıldı.



Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin takibi ve acil durumlarda müdahale edilmesi, sağlıkla ilgili konuların danışılması amacıyla 24 saat hizmet veren sağlık personellerinin bulunduğu sağlık destek masası oluşturuldu. Otel bünyesinde izolasyon odası da var.