29.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Virüse karşı cihaz desteği
Koronavirüs (Kovid - 19) salgını sonrası çalışanlarını ve müşterilerini korumak amacıyla sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını açıklayan Zorlu Enerji, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Enerji sektörü olarak dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının ardından en ön saflardayız. Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için çalışıyoruz. Faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek salgınla mücadeleye destek veriyoruz” dedi.
Solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği verilen iller şöyle: Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Kilis ve Osmaniye.