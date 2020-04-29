BİST100.707 0.00EURO7.570.28USD6.980.05ALTIN383.84-0.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Virüse karşı cihaz desteği
    ABONE OL
    29.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Virüse karşı cihaz desteği

    Koronavirüs (Kovid - 19) salgını sonrası çalışanlarını ve müşterilerini korumak amacıyla sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını açıklayan Zorlu Enerji, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.

    Virüse karşı cihaz desteği

    Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Enerji sektörü olarak dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının ardından en ön saflardayız. Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için çalışıyoruz. Faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek salgınla mücadeleye destek veriyoruz” dedi.
    Solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği verilen iller şöyle: Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Kilis ve Osmaniye.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da gece yarısı feci kaza! 2'si ağır 5 yaralı

    İstanbul'da gece yarısı feci kaza! 2'si ağır 5 yaralı

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Yakalandı! İlk sözleri bu oldu: 'Sizin anne babanız yok mu?'

    Yakalandı! İlk sözleri bu oldu: 'Sizin anne babanız yok mu?'

    Sıradaki Haber