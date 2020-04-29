Virüse karşı cihaz desteği

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Enerji sektörü olarak dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi ile mücadelede sağlık çalışanlarının ardından en ön saflardayız. Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için çalışıyoruz. Faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek salgınla mücadeleye destek veriyoruz” dedi.

Solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği verilen iller şöyle: Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Kilis ve Osmaniye.